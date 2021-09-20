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Один из самых высоких игроков НБА показал работу над физической формой в межсезонье

Один из самых высоких игроков НБА показал работу над физической формой в межсезонье
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Центровой «Юта Джаз» и сборной Франции Руди Гобер показал, как работает над физической формой в межсезонье. Напомним, французский баскетболист — один из самых высоких игроков в НБА: его рост составляет 216 сантиметров.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Руди Гобера.

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона Руди принял участие в 71 матче, забивая в среднем 14 очков. В розыгрыше плей-офф французский баскетболист провёл 11 встреч, в которых в среднем приносил своей команде те же 14 очков.

29-летний Гобер выступает за «Юту» с 2013 года, ранее он успел поиграть за французский клуб «Шоле». Со сборной Франции центровой выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, на ОИ-2020 заработав серебро.

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