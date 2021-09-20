Четырёхкратный чемпион НБА назвал защитника, который был не менее талантливым, чем Брайант

Четырёхкратный чемпион НБА Хорас Грант сравнил двух знаменитых защитников — Анферни Хардуэя и Коби Брайанта. Грант успел поиграть вместе с обоими защитниками.



«Кто из них был более талантлив? Господи, это сложный вопрос. Баскетболисты фантастического уровня. Я не могу сказать, что кто-то из них был талантливее.



Конечно у Хардуэя был талант, чтобы его карьера получилась такой же шикарной, как у Брайанта. Мы говорим о баскетболисте, который классно видел площадку, исполнял трёхочковые и мастерски раздавал пасы. Хардуэй был разносторонним игроком, который умел практически всё.



И Коби, и Хардуэй хорошо ко мне относились. Но если бы мне пришлось выбирать партнёра по команде, я бы выбрал Хардуэя. К нему можно было подойти и сказать: «Мне нужно получить пару бросков». Он просто соглашался. В то время как Коби сказал бы, что я должен подбирать мяч, чтобы получать броски», — цитирует Гранта Youtube-канал The Universe Galaxy.

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