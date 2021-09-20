Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Четырёхкратный чемпион НБА назвал защитника, который был не менее талантливым, чем Брайант

Четырёхкратный чемпион НБА назвал защитника, который был не менее талантливым, чем Брайант
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА Хорас Грант сравнил двух знаменитых защитников — Анферни Хардуэя и Коби Брайанта. Грант успел поиграть вместе с обоими защитниками.

«Кто из них был более талантлив? Господи, это сложный вопрос. Баскетболисты фантастического уровня. Я не могу сказать, что кто-то из них был талантливее.

Конечно у Хардуэя был талант, чтобы его карьера получилась такой же шикарной, как у Брайанта. Мы говорим о баскетболисте, который классно видел площадку, исполнял трёхочковые и мастерски раздавал пасы. Хардуэй был разносторонним игроком, который умел практически всё.

И Коби, и Хардуэй хорошо ко мне относились. Но если бы мне пришлось выбирать партнёра по команде, я бы выбрал Хардуэя. К нему можно было подойти и сказать: «Мне нужно получить пару бросков». Он просто соглашался. В то время как Коби сказал бы, что я должен подбирать мяч, чтобы получать броски», — цитирует Гранта Youtube-канал The Universe Galaxy.

Новость по теме
Тренер назвал отличие между Майклом Джорданом и Коби Брайантом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021