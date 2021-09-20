Врачи поставили диагноз защитнику «Зенита» Шабаззу Напьеру

Разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер избежал перелома ноги, сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Церковный.



«Шабаззу Напьеру сделано комплексное обследование. У него достаточно серьёзное повреждение связок правого голеностопного сустава. Из положительного могу сказать, что перелома нет и, следовательно, нет необходимости операции.



Из минусов – сроки восстановления пока неизвестны. У нас есть все необходимые условия, чтобы постараться максимально быстро вернуть его на паркет. Поддержка болельщиков – это всё, что сейчас нужно», — приводит слова Александра Церковного официальный сайт санкт-петербургского клуба.



Напомним, Напьер покинул площадку из-за травмы во время матча финала Суперкубка Лиги ВТБ с ЦСКА (73:81).