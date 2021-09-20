Луис Скола завершил карьеру в 41 год и определился с новой деятельностью

Аргентинский тяжёлый форвард Луис Скола принял решение завершить карьеру, сообщил в своём «твиттере» инсайдер Маттео Андреани. 41-летний баскетболист был назначен новым генеральным директором итальянского «Варезе», в составе которого он выступал в сезоне-2020/2021.



Напомним, в августе Скола объявил о завершении международной карьеры после поражения в матче 1/4 финала Олимпиады с Австралией (59:97). Скола ушёл с площадки на последней минуте матча. Баскетболист не смог сдержать слёз. Его провожали продолжительными стоячими овациями игроки и тренеры сборной Аргентины, все представители команды Австралии и болельщики.



В составе взрослой национальной команды Скола стал чемпионом Олимпийских игр (2004), бронзовым призёром Олимпиады (2008), серебряным призёром чемпионата мира (2002, 2019), чемпионом Америки (2001, 2011).



В клубной карьере Скола успел поиграть как в Аргентине и Европе, так и в НБА, где провёл 743 матча, в которых набирал в среднем 12,0 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 1,6 результативной передачи. Всего он провёл в американской лиге 10 сезонов в составе «Хьюстона», «Финикса», «Индианы», «Торонто» и «Бруклина».