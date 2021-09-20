Руди Гобер назвал игрока, который произвёл на него наибольшее впечатление в НБА

Центровой «Юта Джаз» и сборной Франции Руди Гобер рассказал, кто из игроков произвёл на него наибольшее впечатление в НБА.



«Когда ты становишься игроком НБА, ты внезапно видишь вблизи игроков, за которыми раньше наблюдал только по телевизору. Я, конечно, был очень внимателен. Кто произвёл наибольшее впечатление? Когда я впервые пришёл в лигу, думаю, не сомневаясь назвал бы Леброна Джеймса. Скорость, с которой он движется, относительно его веса. Его физическая сила… Он настоящий монстр!» — сказал Руди Гобер в интервью YouTube-каналу Melty.



В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона Руди принял участие в 71 матче, забивая в среднем 14 очков. В розыгрыше плей-офф французский баскетболист провёл 11 встреч, в которых в среднем приносил своей команде те же 14 очков.