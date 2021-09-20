Опубликована редкая фотография Майкла Джордана и Ларри Бёрда с Олимпиады-1992

Твиттер-аккаунт Super 70s Sports опубликовал редкую фотографию Майкла Джордана образца Олимпийских игр в Барселоне 1992 года, на которой он играет в пинг-понг.



«Майкл Джордан играет в пинг-понг, а Ларри Бёрд пьяный лежит на полу. Пожалуй, остальной мир не хотел бы ничего из этого», — гласит подпись к фотографии.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.



Ранее ресивер клуба NFL «Сиэтл Сихокс» ДеКайлин Захариус Меткалф скопировал образ Джордана с той Олимпиады.