Опубликована редкая фотография Майкла Джордана и Ларри Бёрда с Олимпиады-1992

Твиттер-аккаунт Super 70s Sports опубликовал редкую фотографию Майкла Джордана образца Олимпийских игр в Барселоне 1992 года, на которой он играет в пинг-понг.
«Майкл Джордан играет в пинг-понг, а Ларри Бёрд пьяный лежит на полу. Пожалуй, остальной мир не хотел бы ничего из этого», — гласит подпись к фотографии.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
Ранее ресивер клуба NFL «Сиэтл Сихокс» ДеКайлин Захариус Меткалф скопировал образ Джордана с той Олимпиады.
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