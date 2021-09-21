Кармело Энтони рассказал теорию заговора о НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал о разговоре, который у него состоялся с экс-комиссаром НБА Дэвидом Стерном в 2006 году после его дисквалификации за драку в матче «Денвер» — «Нью-Йорк». По словам Энтони, НБА сотрудничает с ФБР.



«Он тогда сказал мне: «Я знаю, где ты живёшь, где живут твои друзья. Я знаю, когда ты ложишься спать и когда просыпаешься. Знаю, что делает твоё окружение». И я подумал: «Как так?» И в тот момент я понял, что лига связана с федералами, с ФБР. Он сказал мне, что покажет на моём примере всем, что может произойти. Это факт. Он сказал: «Я знаю о тебе всё, я знаю всё о твоём окружении, кто и что делает прямо сейчас». И я понимаю, почему так устроено. Человек, который платит тебе $ 100 млн действительно хочет знать о тебе всё», — сказал Энтони в эфире подкаста Million Dollars Worth Of Game.