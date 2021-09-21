Кармело Энтони рассказал теорию заговора о НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал о разговоре, который у него состоялся с экс-комиссаром НБА Дэвидом Стерном в 2006 году после его дисквалификации за драку в матче «Денвер» — «Нью-Йорк». По словам Энтони, НБА сотрудничает с ФБР.
«Он тогда сказал мне: «Я знаю, где ты живёшь, где живут твои друзья. Я знаю, когда ты ложишься спать и когда просыпаешься. Знаю, что делает твоё окружение». И я подумал: «Как так?» И в тот момент я понял, что лига связана с федералами, с ФБР. Он сказал мне, что покажет на моём примере всем, что может произойти. Это факт. Он сказал: «Я знаю о тебе всё, я знаю всё о твоём окружении, кто и что делает прямо сейчас». И я понимаю, почему так устроено. Человек, который платит тебе $ 100 млн действительно хочет знать о тебе всё», — сказал Энтони в эфире подкаста Million Dollars Worth Of Game.
- 21 сентября 2021
-
00:46
- 20 сентября 2021
-
23:48
-
22:51
-
21:36
-
20:41
-
19:44
-
18:25
-
17:12
-
16:09
-
15:27
-
14:49
-
13:56
-
13:42
-
12:52
-
12:41
-
11:51
-
11:02
-
10:41
-
10:20
-
09:56
-
09:16
-
00:00
- 19 сентября 2021
-
23:48
-
23:45
-
23:38
-
22:56
-
22:52
-
22:05
-
21:01
-
20:08
-
19:33
-
18:34
-
18:00
-
17:13
-
16:40