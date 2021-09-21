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Клэй Томпсон добился большого прогресса в реабилитации

Клэй Томпсон добился большого прогресса в реабилитации
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Атакующий защитник Клэй Томпсон примет участие в тренировочном лагере «Голден Стэйт Уорриорз». Как сообщает официальный «твиттер» клуба, игрок добился большого прогресса в реабилитации после тяжёлой травмы и готов принимать участие в полноценных тренировках.

Томпсон — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Атакующий защитник пропустил последние два сезона из-за разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия. Ожидается, что Томпсон не сможет помочь «Уорриорз» и на старте регулярного чемпионата НБА-2021/2022. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Боб Майерс на пресс-конференции по итогам сезона-2020/2021.

Ранее стало известно, что Томпсон приступил к тренировкам броска в кольцо.

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