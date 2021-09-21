Клэй Томпсон добился большого прогресса в реабилитации
Поделиться
Атакующий защитник Клэй Томпсон примет участие в тренировочном лагере «Голден Стэйт Уорриорз». Как сообщает официальный «твиттер» клуба, игрок добился большого прогресса в реабилитации после тяжёлой травмы и готов принимать участие в полноценных тренировках.
Томпсон — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Атакующий защитник пропустил последние два сезона из-за разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия. Ожидается, что Томпсон не сможет помочь «Уорриорз» и на старте регулярного чемпионата НБА-2021/2022. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Боб Майерс на пресс-конференции по итогам сезона-2020/2021.
Ранее стало известно, что Томпсон приступил к тренировкам броска в кольцо.
Комментарии
- 21 сентября 2021
-
10:30
-
10:08
-
09:30
-
09:11
-
00:46
- 20 сентября 2021
-
23:48
-
22:51
-
21:36
-
20:41
-
19:44
-
18:25
-
17:12
-
16:09
-
15:27
-
14:49
-
13:56
-
13:42
-
12:52
-
12:41
-
11:51
-
11:02
-
10:41
-
10:20
-
09:56
-
09:16
-
00:00
- 19 сентября 2021
-
23:48
-
23:45
-
23:38
-
22:56
-
22:52
-
22:05
-
21:01
-
20:08
-
19:33
Партнерский контент