Клэй Томпсон добился большого прогресса в реабилитации

Атакующий защитник Клэй Томпсон примет участие в тренировочном лагере «Голден Стэйт Уорриорз». Как сообщает официальный «твиттер» клуба, игрок добился большого прогресса в реабилитации после тяжёлой травмы и готов принимать участие в полноценных тренировках.



Томпсон — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Атакующий защитник пропустил последние два сезона из-за разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия. Ожидается, что Томпсон не сможет помочь «Уорриорз» и на старте регулярного чемпионата НБА-2021/2022. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Боб Майерс на пресс-конференции по итогам сезона-2020/2021.



Ранее стало известно, что Томпсон приступил к тренировкам броска в кольцо.

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