Кеньон Мартин назвал самого неудержимого игрока в истории
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Бывший участник Матча звёзд НБА Кеньон Мартин рассказал, кого считает самым неудержимым игроком в истории. Мартин назвал таким игроком Шакила О'Нила.
«Ни один защитник не смог бы остановить Шакила О'Нила. Его было просто нереально остановить, это самый неудержимый игрок в истории. Единственный игрок, который забивал только из «краски». Просто подумайте, ведь из-за него пришлось менять правила баскетбола», — рассказал Мартин в подкасте Fubo Sports.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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