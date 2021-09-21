«Хьюстон» и «Филадельфия» могут совершить громкий обмен

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» и «Филадельфия Сиксерс» планируют обмен игроками. Как сообщает журналист Эван Даммарелл, «Хьюстон» хочет получить скандального Бена Симмонса, взамен планируя отдать Джона Уолла.



У обоих игроков проблемы с их нынешними командами. Симмонс не хочет выступать за «Филадельфию», «Хьюстон» исключил Уолла из основного состава.



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон. Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%



Уолл провёл в составе «Хьюстона» один сезон. В 40 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.