Гомельский назвал игрока, которого категорически не хотел бы видеть в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, какого игрока не хотел бы видеть в ЦСКА. Гомельский заявил, что армейскому клубу не подходит центровой «Валенсии» Боян Дублевич.



«Мне категорически не нравится Боян Дублевич. Для НБА он не подходит по физическим данным — нехватка роста, прыгучести, скорости и т.д. Для игры в паре с Милутиновым — возникает вопрос, а что он будет делать? Шенгелия подбирает лучше, меняющий Милутинова Боломбой более физически одарённый. Остаются броски с трёхочковой дистанции. Нет, я бы не хотел видеть его в ЦСКА», — написал Гомельский в своей веб-конференции.



Ранее стало известно, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис ведёт переговоры со сборной Греции.

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