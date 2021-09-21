«Бруклин» подписал игрока, который два прошлых сезона провёл в «Лейкерс»
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» перед началом тренировочного лагеря подписал контракт со свободным агентом Девонте Кейкоком. Последние два сезона 24-летний тяжёлый форвард провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» на двустороннем контракте.
В последнем регулярном чемпионате Кейкок провёл за «Лейкерс» 20 матчей, набирая два очка за игру.
Ранее стало известно, что «Бруклин» вошёл в топ-5 самых дорогих клубов НБА. В топ-3 входят «Нью-Йорк Никс», чья стоимость составляет $ 5,42 млрд, «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 5,21 млрд, а «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 5,14 млрд. «Бруклин Нетс» ($ 3,4 млрд) и «Бостон Селтикс» ($ 3,18 млрд) замыкают топ-5. Самым дешёвым клубом НБА является «Нью-Орлеан Пеликанс» — $ 1,35 млрд.
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