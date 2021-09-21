Президент ЦСКА объяснил, почему команда перестала играть с клубами НБА

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, почему армейцы перестали проводить выставочные матчи с клубами Национальной баскетбольной ассоциации.



«Почему бы не провести игровой уик-энд с командой НБА? Напомню, мы неоднократно играли с клубами НБА – в 2006 году в Москве и Кёльне, в 2008 – в Орландо и Торонто, в 2010 – в Майами, Оклахома-Сити и Кливленде, в 2012 – в Миннеаполисе и Сан-Антонио. К сожалению, в последние годы из-за изменений в расписаниях лиг стало невозможным совместить предсезонки: клубы НБА только собираются, когда у нас уже стартует официальный сезон.



Тем более в нынешние времена многочисленных ограничений сложностей становится ещё больше. В том числе с точки зрения заработка – ведь мы попросту не можем продать большое количество билетов, а приезд команды НБА – это огромные расходы. Также вопрос получения виз в настоящее время не выглядит решаемым. Знаю, с какими огромными трудностями сталкиваются российские спортсмены, в том числе теннисисты, для участия в турнирах в США», — цитирует Ватутина официальный сайт клуба.

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