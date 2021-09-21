Один из лучших снайперов в истории НБА завершил карьеру

Защитник Джей Джей Редик принял решение завершить игровую карьеру. Об этом он сообщил на своей официальной странице в «Твиттере».

«Пришло время. Время быть отцом, подготовиться к следующему этапу жизни», – сказал Редик.

В общей сложности Редик провёл в Национальной баскетбольной ассоциации 15 сезонов, выступая за «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфию Сиксерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс». Редик принял участие в 940 играх регулярного чемпионата, набирая в среднем 12,8 очка, 2,0 подбора и 2,0 передачи при точности трёхочковых 41,5%. Редик — один из самых эффективных трехочковых шутеров НБА. Он реализовал 1950 бросков из-за дуги и занимает 15-е место в истории лиги по данному показателю.