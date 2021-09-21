Бен Симмонс не будет играть за «Филадельфию»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс не намерен приезжать в тренировочный лагерь клуба, который откроется на следующей неделе, и не планирует выступать за команду. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
По сведениям источника, игрок сообщил о своих намерениях на встрече с представителями команды ещё в конце августа. После этого между ним и клубом не было каких-либо разговоров.
Симмонсу прекрасно известно о санкциях, которые могут быть на него наложены со стороны «Филадельфии». Клуб вправе оштрафовать игрока, отчислить или удержать часть зарплаты.
Ранее сообщалось, что Симмонс рассматривает предложения от трёх калифорнийских команд, а также от «Миннесоты Тимбервулвз».
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса с «Филадельфией» рассчитан до 2025 года.
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