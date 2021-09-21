Шакил О'Нил назвал игрока, который доставил ему больше всего проблем за карьеру в НБА

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил рассказал об игроке, который доставил ему больше всего проблем за всю карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации. По словам Шакила, таким баскетболистом был Брайант Ривс по прозвищу Big Country.
«Кто мне доставлял больше всего проблем? Big Country. Когда этот парень был в 15 футах от меня, мне приходилось поворачивать назад. Он бросал и всегда попадал в цель. А в перерыве я смотрел статистику и видел: Шак 15 — Big Country 26», — сказал О'Нил в эфире Open Court.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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