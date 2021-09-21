Кевин Дюрант отреагировал на слова Айзеи Томаса о Кайри Ирвинге

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал слова члена Зала славы Айзея Томаса. Ранее Айзея высказал мнение, что «Нетс» не смогут выиграть чемпионат без разыгрывающего Кайри Ирвинга.



«Кливленд» под руководством Леброна Джеймса вернулся после 1-3 и победил «Голден Стэйт Уорриорз». Леброн тогда был недосягаем во всех статистических категориях, но «Кливленд» всё равно не выиграет чемпионат без Кайри Ирвинга», — говорил ранее в интервью BasketballNews Томас.

«Факт», – лаконично прокомментировал Дюрант высказывание Томаса у себя в «инстаграме».



В минувшем сезоне Кайри получил травму во второй половине четвёртого матча с «Бакс» (96:107), неловко приземлившись на ногу форварда соперников Янниса Адетокунбо. Ирвинг оставался на земле в течение нескольких минут, пока ему оказывали помощь. Ранее стало известно, что «Бруклин» открыт для предложений по обмену Ирвинга. По информации известного журналиста Мэтта Салливана, руководство «Нетс» было расстроено тем, что Ирвинг пропустил решающие матчи плей-офф НБА.