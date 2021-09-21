В ЦСКА назвали соперника, которого фанаты считают самым принципиальным в Евролиге

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопросы болельщиков. В частности, Андрей назвал команду, которую фанаты красно-синих считают наиболее принципиальным соперником. По словам Ватутина, ею является «Олимпиакос».



«Встреча с какой командой Евролиги для ЦСКА считается самой принципиальной? Этот вопрос нам часто задают европейские журналисты. Скажем, в Тель-Авиве или Каунасе с особым нетерпением ждут визитов ЦСКА. В Греции и Испании в цене дерби. Лично у меня какого-то принципиального соперника нет. Знаю, что болельщики по историческим причинам выделяют «Олимпиакос». Мы в клубе попросту любим встречи с сильными соперниками», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.



Ранее Ватутин рассказал, почему армейцы перестали проводить выставочные матчи с клубами Национальной баскетбольной ассоциации.

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