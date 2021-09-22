Экс-участник Матча звёзд НБА: я дома после 20 дней в камере смертников

Бывшая звезда НБА Седрик Себаллос сообщил, что его выписали из больницы, где он проходил лечение после заражения коронавирусом. В сентябре Седрик попал в реанимацию.



«Всем привет, после 20 дней в камере смертников, благодаря его милости и вашим добрым пожеланиям и молитвам, я снова дома. Не могу отблагодарить каждого из вас за помощь. Врачи и медсестры проделали большую работу, особенно когда мне было очень тяжело.



Есть две вещи, которые помогут каждому пройти через это, независимо от того, была ли пройдена вакцинация или нет. Первое — воля к борьбе и желание жить. И второе — здравоохранение. К каждому действительно относятся иначе, если он застрахован. Ещё раз всем спасибо, скоро увидимся», — написал Себаллос в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Седрика Себаллоса в «Инстаграме».

52-летний Себаллос — участник Матча звёзд НБА 1995 года. В 1992 году Седрик стал победителем конкурса по броскам сверху. Начинал профессиональную карьеру в «Финикс Санз».