Экс-участник Матча звёзд НБА: я дома после 20 дней в камере смертников

Бывшая звезда НБА Седрик Себаллос сообщил, что его выписали из больницы, где он проходил лечение после заражения коронавирусом. В сентябре Седрик попал в реанимацию.
«Всем привет, после 20 дней в камере смертников, благодаря его милости и вашим добрым пожеланиям и молитвам, я снова дома. Не могу отблагодарить каждого из вас за помощь. Врачи и медсестры проделали большую работу, особенно когда мне было очень тяжело.
Есть две вещи, которые помогут каждому пройти через это, независимо от того, была ли пройдена вакцинация или нет. Первое — воля к борьбе и желание жить. И второе — здравоохранение. К каждому действительно относятся иначе, если он застрахован. Ещё раз всем спасибо, скоро увидимся», — написал Себаллос в своём «инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Седрика Себаллоса в «Инстаграме».
52-летний Себаллос — участник Матча звёзд НБА 1995 года. В 1992 году Седрик стал победителем конкурса по броскам сверху. Начинал профессиональную карьеру в «Финикс Санз».
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