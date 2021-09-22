Стали известны последствия неприезда Бена Симмонса в тренировочный лагерь «Филадельфии»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс, который отказался приезжать в тренировочный лагерь клуба, может быть оштрафован на $ 227 тысяч за каждый пропущенный день.
«Бен может быть оштрафован на $ 227 000 за каждый день неявки. Как правило, клубы НБА, особенно в тренировочных лагерях, работают шесть дней в неделю. Это означает, что если бы его захотели штрафовать каждый день, то общая сумма штрафа была бы $ 1,3 миллиона. Представители Симмонса сообщили мне, что готовы к этому», — приводит слова эксперта ESPN Брайана Уиндхорста MSN со ссылкой на The Hoop Collective podcast.
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса с «Филадельфией» рассчитан до 2025 года.
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