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Демаркус Казинс намекнул на место продолжения карьеры

Демаркус Казинс намекнул на место продолжения карьеры
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Центровой Демаркус Казинс сменил фото профиля на своих страницах в «Инстаграме» и «Твиттере», намекнув тем самым на клуб, в котором он может продолжить карьеру. Речь идёт о «Сакраменто Кингз», где игрок только начинал свой путь в НБА.

Фотографию можно посмотреть на странице Демаркуса Казинса в «Твиттере».

В настоящее время Казинс является свободным агентом. В прошлом сезоне баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», набирая в среднем за матч 7,8 очка и совершая 4,5 подбора. Отметим, что в начале минувшего сезона Казинс выступал за «Хьюстон Рокетс», но был отчислен оттуда после 25 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс был вынужден пройти допинг-тест после публикации своей фотографии в «Инстаграме», которая показалась подозрительной уполномоченному сотруднику НБА.

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