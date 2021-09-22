Демаркус Казинс намекнул на место продолжения карьеры

Центровой Демаркус Казинс сменил фото профиля на своих страницах в «Инстаграме» и «Твиттере», намекнув тем самым на клуб, в котором он может продолжить карьеру. Речь идёт о «Сакраменто Кингз», где игрок только начинал свой путь в НБА.

Фотографию можно посмотреть на странице Демаркуса Казинса в «Твиттере».

В настоящее время Казинс является свободным агентом. В прошлом сезоне баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», набирая в среднем за матч 7,8 очка и совершая 4,5 подбора. Отметим, что в начале минувшего сезона Казинс выступал за «Хьюстон Рокетс», но был отчислен оттуда после 25 сыгранных матчей.



Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс был вынужден пройти допинг-тест после публикации своей фотографии в «Инстаграме», которая показалась подозрительной уполномоченному сотруднику НБА.