В «Голден Стэйт» объяснили, почему Бен Симмонс не подходит команде

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб поставил под сомнение целесообразность обмена разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса в свой клуб.
«В некотором смысле он не совсем нам подходит. Он зарабатывает много денег. Но способен ли он забросить решающий мяч? Лично я не знаю. Да, он очень талантлив, но проблема в том, что у нас есть Дрэймонд. Дрэймонд и Симмонс очень похожи. Я имею в виду, что они не бросают по кольцу, но часто разыгрывают. Это одна проблема. Другая – структура его зарплаты», – приводит слова Лэйкоба San Francisco Chronicle.
Вчера, 21 сентября, стало известно, что Симмонс не намерен приезжать в тренировочный лагерь «Филадельфии», который откроется на следующей неделе, и не планирует выступать за команду. Сегодня появилась информация, что он может быть оштрафован на $ 227 тыс. за каждый пропущенный день.
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