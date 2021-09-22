Чарльз Баркли рассказал интересную историю про Майкла Джордана

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли поделился интересной историей про легендарного Майкла Джордана.
«Как-то мы играли на Кубке Америки. Я, Чак Дэйли, Дэвид Робинсон и Майкл Джордан решили сыграть с утра в гольф, а матч с Пуэрто-Рико должен был начаться в восемь вечера. Мы сыграли 18 лунок и собрались уходить, но Майкл сказал: «Ничего подобного, я сыграю ещё 18 лунок!» Мы напомнили Джордану, что у нас скоро игра, но он пообещал, что всё будет в порядке.
На установке Джордан потребовал, чтобы ему дали сыграть против их разыгрывающего. Майклу не понравилось, что он ранее говорил про него в газетах. Тренер сказал: «Приятель, ты только что сыграл 36 лунок в гольф. И теперь ты будешь защищаться против разыгрывающего?»
И что же произошло — Майкл не позволял этому парню даже просто вести мяч, вдобавок задавив его психологически. «Эй, никогда больше не говори обо мне! Я Майкл Джордан! Держи рот на замке»», — рассказал Баркли в эфире ESPN.
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