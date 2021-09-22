Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс отреагировал на публикацию игроком НБА старого фото с ним. Совместную фотографию опубликовал защитник Лу Уильямс, выступающий за «Атланту Хоукс».



«Эй, это круто! Ты был моим пацаном уже очень давно», — написал Джеймс.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Лу Уильямса.

Недавно Уильямс подписал новый контракт с «Атлантой» на $ 5 млн. Уильямс перешёл в «Хоукс» перед дедлайном в марте после обмена из «Лос-Анджелес Клипперс», которые взамен получили разыгрывающего Рэджона Рондо. Атакующий защитник помог «Атланте» дойти до финала Восточной конференции. Уильямс сыграл в 18 матчах плей-офф — 2021, набирая в среднем за игру 7,7 очка и 2,2 передачи.