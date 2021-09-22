Стали известны детали конфликта Бена Симмонса и «Филадельфии»

Известный инсайдер Джейсон Дюмас рассказал детали конфликта Бена Симмонса со своим клубом «Филадельфия Сиксерс». Напомним, Симмонс отказался приезжать в тренировочный лагерь команды.



«В прошлом сезоне главные люди «Филадельфии» одобрили обмен Симмонса на Джеймса Хардена, включая и Джоэла Эмбиида. Бен был проинформирован, что его, скорее всего, обменяют. Сделки не произошло и стороны двигались по сезону без особых конфликтов. Но Бен не забыл о той ситуации с возможным обменом, и именно она стала предметом нынешних разногласий.



Вдобавок Симмонс прекрасно знает, как к нему относится большинство болельщиков «Сиксерс». Есть несколько групп фанатов, которые хотят освистать Бена в день открытия лагеря. Симмонс хочет избежать этой ситуации, поэтому не хочет приезжать», — написал Дюмас в своём «твиттере».