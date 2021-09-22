Экс-игрок НБА назвал баскетболиста, которого больше всего хотел бы видеть в своей команде
Поделиться
Бывший баскетболист НБА Антонио Дэниэлс назвал игрока, которого больше всего хотел бы видеть в своей команде. Дэниэлс сказал, что очень хотел бы сыграть вместе с лидером «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.
«Из всех, кого можно вспомнить, Дюрант — единственный игрок, которой показал, что готов играть в абсолютно любой системе», — рассказал Дэниэлс в подкасте SiriusXM.
Ранее стало известно, что «Бруклин» может потратить в общей сложности более $ 500 млн на трёх суперзвёзд — Кевина Дюранта, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга. Дюрант уже подписал соглашение на 4 года и $ 198 млн. Джеймс Харден имеет право на трёхлетнее продление на $ 161 млн. Кайри Ирвинг может продлить контракт на четыре года и $ 182 млн.
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
23:02
-
22:01
-
20:54
-
20:09
-
18:08
-
17:14
-
17:05
-
16:48
-
15:11
-
13:36
-
13:26
-
12:41
-
11:59
-
10:46
-
09:34
-
00:58
- 21 сентября 2021
-
23:34
-
22:16
-
21:12
-
20:24
-
19:36
-
18:22
-
17:17
-
16:33
-
15:56
-
15:29
-
14:47
-
14:03
-
13:45
-
12:47
-
11:57
-
11:09
-
10:30
-
10:08
-
09:30
Партнерский контент