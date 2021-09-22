Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА назвал баскетболиста, которого больше всего хотел бы видеть в своей команде

Экс-игрок НБА назвал баскетболиста, которого больше всего хотел бы видеть в своей команде
Комментарии

Бывший баскетболист НБА Антонио Дэниэлс назвал игрока, которого больше всего хотел бы видеть в своей команде. Дэниэлс сказал, что очень хотел бы сыграть вместе с лидером «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.

«Из всех, кого можно вспомнить, Дюрант — единственный игрок, которой показал, что готов играть в абсолютно любой системе», — рассказал Дэниэлс в подкасте SiriusXM.

Ранее стало известно, что «Бруклин» может потратить в общей сложности более $ 500 млн на трёх суперзвёзд — Кевина Дюранта, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга. Дюрант уже подписал соглашение на 4 года и $ 198 млн. Джеймс Харден имеет право на трёхлетнее продление на $ 161 млн. Кайри Ирвинг может продлить контракт на четыре года и $ 182 млн.

Новость по теме
Сайт НБА представил топ-20 игроков лиги. Леброн Джеймс — на третьем месте
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021