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Клуб НБА уволил президента

Клуб НБА уволил президента
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» уволил Герссона Росаса с поста президента по баскетбольным операциям. 43-летний специалист трудился в клубе с мая 2019 года, ранее он успел поработать в «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс».

«Сегодня «Миннесота» рассталась с президентом по баскетбольным операциям Герссоном Росасом. Наш клуб остаётся приверженцем идеи создания команды-победителя, которой смогут гордиться наши болельщики и город», – цитирует владельца клуба Глена Тэйлора пресс-служба клуба.

Ранее совет управляющих НБА одобрил продажу «Миннесоты Тимбервулвз» миллиардеру Марку Лори и бейсболисту Алексу Родригесу, сообщает ESPN. Новые покупатели приобретут актив за $ 1,5 млрд.

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