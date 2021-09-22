Названы топ-5 лидеров по пробегу в сезоне НБА

Сразу два баскетболиста «Нью-Йорк Никс» стали лидерами Национальной баскетбольной ассоциации по суммарному пробегу в сезоне-2020/2021. 21-летний Джей Ар Барретт пробежал за сезон около 309 километров, его 26-летний одноклубник Джулиус Рэндл — 302 километра.



Также в топ-5 вошли Джерри Розир из «Шарлотт Хорнетс» (294 километра), Бадди Хилд из «Сакраменто Кингз» (293 километра) и выступающий за «Финикс Санз» Микел Бриджес (290 километров).



Напомним, чемпионом НБА прошлого сезона стал «Милуоки Бакс», который в финальной серии со счётом 4-2 обыграл «Финикс Санз». «Милуоки Бакс» победил в Национальной баскетбольной ассоциации впервые за 50 лет. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории.

Новость по теме НБА опубликовала полное расписание матчей сезона-2021/22