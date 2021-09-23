ЦСКА объявил о кадровой потере в составе перед первым официальным матчем сезона

Атакующий защитник ЦСКА Марюс Григонис пропустит стартовый матч сезона Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском», сообщает официальный сайт клуба.

ЦСКА отпустил Григониса в Литву к новорождённой дочери. Также на выездной матч в Минске вне заявки остался центровой Владимир Ивлев.

«Для нас начинается сезон Единой лиги ВТБ, и нам хочется сразу показать серьёзную игру. Мы изучили «Цмоки» в их матчах квалификации Лиги чемпионов ФИБА. Как обычно, команда обладает набором лучших белорусских игроков и хороших иностранцев, они делают акцент на игру под кольцом и быстрые атаки. Мы в хорошей форме, тренировки проходят прекрасно, так что рассчитываем стартовать на высокой ноте», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.