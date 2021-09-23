В профсоюзе игроков НБА сменился руководитель

Юрист компании Deloitte Тамика Тремальо стала новым исполнительным директором профсоюза игроков НБА, сообщает ESPN. Тамика сменила на посту Мишель Робертс. Ранее Тремальо на протяжении девяти лет была консультантом профсоюза.



«Тамика была рядом с нами на протяжении многих лет, консультируя нас согласно высшим юридическим стандартам. Работа Тремальо помогает нашей организации функционировать как успешному предприятию.



Лидерские качества и профессионализм Мишель Робертс вывели наш профсоюз на новый уровень. Мы искали лидера нового поколения, который обладает навыками, видением и авторитетом, чтобы продолжить дело Мишель и поднять наш профсоюз на ещё большую высоту», — заявил глава профсоюза игроков, атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Макколлум.



Одной из главных задач Тремальо на посту станет ведение переговоров с НБА по новому коллективному договору. Текущее соглашение с игроками истекает после сезона-2023/2024.