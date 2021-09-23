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Игрок НБА может получить религиозное исключение, чтобы участвовать в матчах без вакцинации

Игрок НБА может получить религиозное исключение, чтобы участвовать в матчах без вакцинации
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс может получить религиозное исключение, чтобы избежать пропуска домашних матчей из-за отказа от вакцинации, сообщает San Francisco Chronicle.

Уиггинс не собирается делать прививку от коронавируса, что вызывает обеспокоенность в клубе. Необходимость вакцинации обусловлена требованиями по профилактике коронавируса, принятыми властями Сан-Франциско. Для посещения публичных развлекательных мероприятий на закрытых аренах требуется полная вакцинация. Правило не распространяется только на представителей гостевых команд, которые не задерживаются в городе.

Исключение может быть сделано только по медицинским или религиозным причинам. Уиггинс может получить от НБА религиозное исключение. Если этого не произойдёт и Уиггинс не вакцинируется, его ждёт штраф в размере $ 350 тыс. за каждую пропущенную игру.

Клуб организовал Уиггинсу встречу с известным врачом из Окленда, который консультирует людей, имеющих опасения по поводу вакцинации. Уиггинс не изменил своего мнения и всё ещё категорически против прохождения вакцинации.

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