Кевин Дюрант в последний момент заблокировал обмен Кайри Ирвинга
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Журналист ESPN Стивен Эй Смит заявил, что вмешательство форварла «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта помешало клубу обменять разыгрывающего Кайри Ирвинга на форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса.
«Кайри Ирвинг мог оказаться в «Филадельфии Сиксерс» в обмен на Бена Симмонса. Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс не смог отправить его туда, потому что Кевин Дюрант в последний момент заблокировал сделку. Уверяю вас, если бы не Кевин Дюрант, «Нетс» были бы заинтересованы в заключении этой сделки», — приводит слова Эй Смита Bleacher Report.
Симмонс в межсезонье выставил «Филадельфии» обменный запрос. Игрок не собирается приезжать в тренировочный лагерь «Сиксерс» даже под угрозой штрафных санкций.
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