Кевин Дюрант в последний момент заблокировал обмен Кайри Ирвинга

Журналист ESPN Стивен Эй Смит заявил, что вмешательство форварла «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта помешало клубу обменять разыгрывающего Кайри Ирвинга на форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса.

«Кайри Ирвинг мог оказаться в «Филадельфии Сиксерс» в обмен на Бена Симмонса. Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс не смог отправить его туда, потому что Кевин Дюрант в последний момент заблокировал сделку. Уверяю вас, если бы не Кевин Дюрант, «Нетс» были бы заинтересованы в заключении этой сделки», — приводит слова Эй Смита Bleacher Report.

Симмонс в межсезонье выставил «Филадельфии» обменный запрос. Игрок не собирается приезжать в тренировочный лагерь «Сиксерс» даже под угрозой штрафных санкций.