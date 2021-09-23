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Док Риверс прояснил планы «Филадельфии» на запросившего обмен Бена Симмонса

Док Риверс прояснил планы «Филадельфии» на запросившего обмен Бена Симмонса
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс рассказал о планах клуба на запросившего обмен разыгрывающего Бена Симмонса.

«Я надеюсь, что мы сможем убедить его передумать. Это часть нашей работы. Спорт хорош в том, что ты можешь проиграть, но после вернуться в седло и попробовать ещё раз. Вы удивитесь, если я скажу, сколько раз за межсезонье проигравшая команда, а таких команд 29, проходит через нечто подобное. Проигрывать тяжело. С этим нужно уметь мириться», — приводит слова Риверса ESPN.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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