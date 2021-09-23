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Стефен Карри назвал молодого игрока НБА, который станет настоящей звездой

Стефен Карри назвал молодого игрока НБА, который станет настоящей звездой
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Известная журналистка Джеки Макмаллан сообщила, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри считает игрока «Кливленд Кавальерс» Дариуса Гарлэнда будущей звездой НБА.

«Я говорил со Стефеном Карри пару недель назад и спрашивал его о молодых игроках, с которыми он мог бы поиграть в связке. И угадайте, кого он назвал? Дариуса Гарлэнда. Он ему очень, очень нравится. Карри считает, что этот парень может стать настоящей звездой», — заявила Джеки Макмаллан в эфире подкаста Билла Симмонса.

Ранее HoopsHype провёл опрос среди 15 менеджеров, работающих в клубах НБА, с целью установить игроков лиги, которые могут совершить прорыв в развитии в предстоящем сезоне. По итогам опроса первое место занял Гарлэнд. Он получил 24% от максимально возможного количества баллов.

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