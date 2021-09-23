Стефен Карри назвал молодого игрока НБА, который станет настоящей звездой

Известная журналистка Джеки Макмаллан сообщила, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри считает игрока «Кливленд Кавальерс» Дариуса Гарлэнда будущей звездой НБА.
«Я говорил со Стефеном Карри пару недель назад и спрашивал его о молодых игроках, с которыми он мог бы поиграть в связке. И угадайте, кого он назвал? Дариуса Гарлэнда. Он ему очень, очень нравится. Карри считает, что этот парень может стать настоящей звездой», — заявила Джеки Макмаллан в эфире подкаста Билла Симмонса.
Ранее HoopsHype провёл опрос среди 15 менеджеров, работающих в клубах НБА, с целью установить игроков лиги, которые могут совершить прорыв в развитии в предстоящем сезоне. По итогам опроса первое место занял Гарлэнд. Он получил 24% от максимально возможного количества баллов.
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