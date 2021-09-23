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Капитаны команд Евролиги назвали лучший трансфер межсезонья и сложнейшего соперника

Капитаны команд Евролиги назвали лучший трансфер межсезонья и сложнейшего соперника
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Издание Eurohoops провело опрос среди капитанов 18 клубов Евролиги. В числе прочего, им задавали вопрос про лучший трансфер межсезонья и сложнейшего соперника.

Самым голодным до побед игроком признан капитан «Барселоны» Никола Миротич. Звание лучшего тренера поделили наставник «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и тренер «Баварии» Андреа Тринкьери. Лучшим трансфером межсезонья капитаны назвали переход Николо Мелли в «Милан». Самым сложным соперником был признан разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин.

Ранее стало известно, что «Финал четырёх» Евролиги-2022 пройдёт в Берлине. Решающая стадия Евролиги состоится 27-29 мая в немецкой столице. Ранее «Финал четырёх» Евролиги проходил в Берлине в 2009 и 2016 годах.

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