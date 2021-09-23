Евгений Пашутин назвал причины потери крупного преимущества в матче с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением после матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом (87:96), в ходе которого команда растеряла преимущество +21.
«Мы хорошо начали, двигали мяч, играли командно как в защите, так и в нападении. После большого перерыва столкнулись с жестким прессингом УНИКСа, сами сбились на индивидуальную игру, потеряли голову, начали проповедовать баскетбол «бей-беги», промазали много открытых бросков. Тем самым дали возможность УНИКСу почувствовать свою игру и позволили вернуться в третьей четверти, растеряв преимущество. У нас молодая команда, мы только собрались вместе и должны уметь действовать под физическим давлением. Чтобы побеждать, нам следует двигать мяч, играть в умный и командный баскетбол. Это хороший урок для нас», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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