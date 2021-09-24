Андрей Кириленко открыл арт-площадку с кольцом и октагоном в честь Хабиба Нурмагомедова

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко открыл в Махачкале арт-площадку, вдохновившись историей знаменитого российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
На небольшой территории объекта расположены корт для игры в баскетбол 3х3, октагон для спаррингов, а также зона для воркаута.
«Вдохновлённые историей Хабиба Нурмагомедова, в этом году в Махачкале, столице Республики Дагестан, открыли небольшую площадку.
Фонд «Кириленко — детям!» попробовал создать первую арт-площадку на Кавказе, в которой объединены многовековые традиции народов Дагестана и современное искусство: кубачинский орнамент, будто обвивающий подножье баскетбольной стойки, и одновременно с этим расписанная граффити стена здания. Изображение спортсменов выбрано как точка, объединяющая два вида спорта: плотный контакт и борьба возможны не только в ринге, но и на баскетбольном корте.
Утренняя роса, рассветные лучи и пастельная дымка — идеальные природные декорации для знакомства с новой площадкой», — говорится в соответствующем посте Кириленко в его «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Кириленко в «Инстаграме».
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