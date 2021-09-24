Зайон Уильямсон недоволен положением в «Нью-Орлеане»

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон проявляет недовольство положением в клубе.



«Делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата — это своего рода безумие, поэтому я не собираюсь просто сидеть здесь и повторять, что мы были близки. Реальность такова, что было очень обидно не участвовать в борьбе», — приводит слова Уильямсона nola.



По слухам, поводом для недовольства Уильямсона, а также некоторых других игроков является стиль управления исполнительного вице-президента команды Дэвида Гриффина.



Летом этого года сообщалось, что некоторые члены семьи Зайона желают его ухода из клуба. Кроме того, сам Зайон испытывал якобы разочарование по причине обмена перед дедлайном НБА атакующего защитника Джея Джея Редика в «Даллас Маверикс».

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