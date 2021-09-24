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Эксперт назвал в высшей степени переоценённую звезду НБА

Эксперт назвал в высшей степени переоценённую звезду НБА
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Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс провёл сравнение между разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселом Уэстбруком и Беном Симмонсом из «Филадельфии Сиксерс», выступающим на той же позиции.

«Уэстбрука всегда в высшей степени переоценивали как баскетболиста, способного приносить команде победу. А вот Бена Симмонса в этом плане всегда слегка недооценивали», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.

Уэстбрук — рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%.

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