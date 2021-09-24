Владимир Гомельский высказался о ситуации с Беном Симмонсом в «Филадельфии»
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о продолжающемся конфликте между разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом и менеджментом клуба.
«В «Филадельфии» продолжается конфликт Бена Симмонса с менеджментом клуба. Симмонс заявил, что не будет играть за «Филу» ни при каких условиях. Без разыгрывающего такого класса шансы «Филы» на выход в финал Востока мне кажутся весьма проблематичными.
Игрока, который способен стать лидером команды, создаёт тренер. У такого игрока должны быть определённые качества, которые тренер развивает. Ближе всех к тому, чтобы стать лидером в «Филе», находится Эмбиид. Но и он всё-таки далёк от реального лидера команды», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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