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Владимир Гомельский высказался о ситуации с Беном Симмонсом в «Филадельфии»

Владимир Гомельский высказался о ситуации с Беном Симмонсом в «Филадельфии»
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о продолжающемся конфликте между разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом и менеджментом клуба.

«В «Филадельфии» продолжается конфликт Бена Симмонса с менеджментом клуба. Симмонс заявил, что не будет играть за «Филу» ни при каких условиях. Без разыгрывающего такого класса шансы «Филы» на выход в финал Востока мне кажутся весьма проблематичными.

Игрока, который способен стать лидером команды, создаёт тренер. У такого игрока должны быть определённые качества, которые тренер развивает. Ближе всех к тому, чтобы стать лидером в «Филе», находится Эмбиид. Но и он всё-таки далёк от реального лидера команды», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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