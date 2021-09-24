Шакил О'Нил назвал организацию НБА, где он создал бы суперкоманду

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил рассказал, что если бы в 1996 году присоединился к «Сан-Антонио Спёрс», то выиграл бы с этой командой не один трофей в НБА.

«Я бы отправился поиграть с Тимом Дунканом и Дэвидом Робинсоном в «Сан-Антонио». Я мог бы приехать туда, поиграть и выиграть абсолютно всё. Но нет. Я зализываю свои раны и хочу победить этих парней, что и было сделано», — сказал Шакил в подкасте Big Shot Bob.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.



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