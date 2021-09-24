Кармело Энтони назвал стартовую пятёрку всех времён

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони во время участия в подкасте Million Dollaz Worth of Game поделился мнением об игроках, из которых можно было бы собрать пятёрку всех времён.
Как считает Энтони, в старте следовало бы выпустить легендарных игроков «Лейкерс» Мэджика Джонсона и Коби Брайанта, чемпиона НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевина Гарнетта, двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации, члена Зала славы Хакима Оладжьювона, а также его самого.
В качестве запасных Кармело выбрал лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса, разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола, трёхкратного чемпиона НБА в составе «Майами Хит» Дуэйна Уэйда, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, а также звёздных Шакила О’Нила, Аллена Айверсона и Джулиуса Ирвинга.
Отметим, что между участниками подкаста была достигнута договорённость не рассматривать легендарного Майкла Джордана, поскольку его величие не подвергается сомнению.
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