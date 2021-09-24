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«Голден Стэйт» подписал одного из лучших защитных игроков НБА

«Голден Стэйт» подписал одного из лучших защитных игроков НБА
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Свободный агент Эйвери Брэдли подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Срок соглашения клуба с 30-летним защитником не сообщается.

Эйвери Брэдли начинал прошлый сезон в составе «Майами Хит», но в ходе сезона был обменян в «Хьюстон Рокетс». Всего в минувшем сезоне он провёл 27 матчей, в которых набирал в среднем 6,4 очка, собирал 2,1 подбора и совершал 1,7 передачи.

Брэдли выступает в НБА с 2010 года и за это время приобрёл репутацию одного из лучших защитных баскетболистов лиги. Всего он провёл 598 матчей в НБА, набирая 11,5 очка, 2,9 подбора, 1,8 передачи и 1,0 перехвата в среднем за встречу.

Брэдли за карьеру успел поиграть в таких командах, как «Бостон Селтикс», «Детройт Пистонс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит» и «Хьюстон Рокетс».

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