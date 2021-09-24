Эксперт назвал игрока, от которого «Голден Стэйт» нужно немедленно избавиться

Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что «Голден Стэйт Уорриорз» необходимо обменять форварда Эндрю Уиггинса из-за его отношения к вакцинации.

«Жду что уже сегодня «Уорриорз» обменяют Уиггинса. Избавьтесь от него. Отправьте его в другое место. Я не говорю, что он не может играть, но ситуация с вакцинацией меня расстроила, и, думаю, важно это подчеркнуть. На данный момент Уиггинс не сможет принять участие в 41 домашней игре «Уорриорз». Так зачем команде это нужно? Для чего?», — сказал Стивен Эй Смит в эфире программы First Take.

Напомним, ранее стало известно, что в связи с требованиями властей Сан-Франциско в отношении профилактики коронавирусной инфекции Уиггинс может начать пропускать домашние тренировки и матчи команды, если не будет решён вопрос с вакцинацией баскетболиста от коронавируса.

Ранее Уиггинс заявлял, что не делал и не будет делать прививку от коронавируса, если только его не заставят тем или иным образом. Исключение может быть сделано только по медицинским или религиозным причинам. Уиггинс может получить от НБА религиозное исключение. Если этого не произойдёт и Уиггинс не вакцинируется, его ждёт штраф в размере $ 350 тыс. за каждую пропущенную игру.



В сезоне-2020/2021 Уиггинс принял участие во всех 72 матчах регулярного чемпионата. Его средние показатели — 18,6 очка, 4,0 подбора и 2,3 передачи за 33,4 минуты, процент реализации трёхочковых бросков — 37,8%.