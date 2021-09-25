Эргин Атаман раскрыл бюджет «Эфеса» и пожаловался, что у ЦСКА он намного выше
Поделиться
Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман рассказал о бюджете команды на сезон.
«Да, мы выйдем на паркет как чемпионы, но для того, чтобы набирать очки, нам нужно показывать тот же уровень самоотдачи, как м во второй половине прошлого года. Это непросто, если посмотреть на соперников. Наш бюджет достигает € 29-30 млн. Но „Реал“, ЦСКА… Когда вы посмотрите на ЦСКА, „Барселону“, „Милан“, то поймёте, что мы уступаем им. У некоторых команд бюджет намного выше нашего. Вот почему нам противостоят команды, в которых полно звёзд. Как и наш соперник в Турции — »Фенербахче". Я считаю, что с Нандо де Коло и Яном Веселы в составе они очень сильны. Нас ждёт серьёзная борьба", — приводит слова Атамана Eurohoops.
Комментарии
- 25 сентября 2021
-
00:58
- 24 сентября 2021
-
22:50
-
21:38
-
19:57
-
18:59
-
17:45
-
16:56
-
16:20
-
14:59
-
14:23
-
13:00
-
11:36
-
10:09
-
09:19
-
08:43
-
08:33
-
00:51
- 23 сентября 2021
-
23:29
-
23:07
-
23:00
-
22:04
-
21:17
-
20:46
-
20:11
-
19:04
-
17:36
-
16:46
-
15:57
-
14:56
-
13:40
-
12:00
-
10:40
-
09:30
-
09:16
-
08:58
Партнерский контент