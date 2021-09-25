Эргин Атаман раскрыл бюджет «Эфеса» и пожаловался, что у ЦСКА он намного выше

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман рассказал о бюджете команды на сезон.



«Да, мы выйдем на паркет как чемпионы, но для того, чтобы набирать очки, нам нужно показывать тот же уровень самоотдачи, как м во второй половине прошлого года. Это непросто, если посмотреть на соперников. Наш бюджет достигает € 29-30 млн. Но „Реал“, ЦСКА… Когда вы посмотрите на ЦСКА, „Барселону“, „Милан“, то поймёте, что мы уступаем им. У некоторых команд бюджет намного выше нашего. Вот почему нам противостоят команды, в которых полно звёзд. Как и наш соперник в Турции — »Фенербахче". Я считаю, что с Нандо де Коло и Яном Веселы в составе они очень сильны. Нас ждёт серьёзная борьба", — приводит слова Атамана Eurohoops.