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Переход Айзеи Томаса в «Голден Стэйт» сорвался

Переход Айзеи Томаса в «Голден Стэйт» сорвался
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Американский разыгрывающий Айзея Томас не станет игроком «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Энтони Слэйтер.

«Мне сказали, что после интенсивной недели тренировок с «Уорриорз» Айзея Томас покинул город без обязательств по сделке. Уверен, он будет искать варианты в других местах», — написал Слэйтер.

Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%.

За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

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