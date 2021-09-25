Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо отреагировал на информацию о вражде с Джеймсом Харденом

Яннис Адетокунбо отреагировал на информацию о вражде с Джеймсом Харденом
Комментарии

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выступил с заявлением по поводу вражды с защитником клуба «Бруклин Нетс» Джеймсом Харденом. Разговоры о ссоре Янниса и Джеймса начались после того, как последний заявил, будто Адетокунбо в своей игре полагается лишь на физические данные и при этом не имеет баскетбольных навыков.

«Во-первых, Харден никогда не упоминал моего имени. Я смотрел то видео примерно год спустя и думаю, он имел в виду, что если бы он тоже был ростом в 7 футов, то ему было бы легче», — приводят слова Адетокунбо на странице Eurohoops в «Твиттере».

Яннис Адетокунбо был признан MVP финала НБА минувшего сезона. Он в 6-м матче с «Финикс Санз» набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.

В НБА зарождается новое соперничество. Адетокунбо и Харден открыто презирают друг друга В НБА зарождается новое соперничество. Адетокунбо и Харден открыто презирают друг друга
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021