Яннис Адетокунбо отреагировал на информацию о вражде с Джеймсом Харденом
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выступил с заявлением по поводу вражды с защитником клуба «Бруклин Нетс» Джеймсом Харденом. Разговоры о ссоре Янниса и Джеймса начались после того, как последний заявил, будто Адетокунбо в своей игре полагается лишь на физические данные и при этом не имеет баскетбольных навыков.
«Во-первых, Харден никогда не упоминал моего имени. Я смотрел то видео примерно год спустя и думаю, он имел в виду, что если бы он тоже был ростом в 7 футов, то ему было бы легче», — приводят слова Адетокунбо на странице Eurohoops в «Твиттере».
Яннис Адетокунбо был признан MVP финала НБА минувшего сезона. Он в 6-м матче с «Финикс Санз» набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.
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