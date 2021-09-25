Леброн Джеймс отреагировал на новый мурал с собой, Дэвисом и Уэстбруком в Лос-Анджелесе

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своём «твиттере», где отреагировал на новый мурал, появившийся в Лос-Анджелесе. Помимо Леброна на нём присутствуют его одноклубники Энтони Дэвис и Расселл Уэстбрук.
«Надо сходить и глянуть на него», — написал Леброн.
Фотографии можно посмотреть на странице Леброна Джеймса в «Твиттере».
Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
Форвард «Лос-Анджелеса» Кармело Энтони назвал стартовую пятёрку всех времён, не включив в неё Леброна.
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