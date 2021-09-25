ESPN составил рейтинг игроков НБА

Эксперты ESPN US в преддверии старта сезона НБА-2021/2022 опубликовали свой ежегодный рейтинг игроков.

В результате лучшим был назван форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. Второе место в опросе занял форвард клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Замкнул тройку лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Топ-15 игроков НБА в сезоне-2021/2022 по версии ESPN US:

1. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»)

2. Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»)

3. Леброн Джеймс («Лас-Анджелес Лейкерс»)

4. Лука Дончич («Даллас Маверикс»)

5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)

6. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

7. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)

8. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

9. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)

10. Джеймс Харден («Бруклин Нетс»).

11. Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»)

12. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»)

13. Крис Пол («Финикс Санз»)

14. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

15. Девин Букер («Финикс Санз»)