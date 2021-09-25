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Кристапс Порзингис выставил обменный запрос, но позже изменил позицию

Кристапс Порзингис выставил обменный запрос, но позже изменил позицию
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Один из лидеров «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис после завершения сезона-2020/2021 хотел, чтобы его обменяли в другую команду, однако затем изменил своё мнение. Об этом в подкасте Brian Windhorst & The Hoop Collective рассказал журналист ESPN Тим Макмэн.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ряда клубов НБА. Сам Порзингис, по слухам, недоволен своим статусом в «Далласе». Его якобы не устраивает, что многими он рассматривается в качестве второй звезды после Луки Дончича.

«Даллас» в минувшем розыгрыше НБА не смог выйти во второй раунд плей-офф. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.

Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн.

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